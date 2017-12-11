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FETÖ üyesi eski öğretmen çifte hapis cezası

Şanlıurfa'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan çifte 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2017 Pazartesi 16:32
FETÖ üyesi eski öğretmen çifte hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen çift, 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Zeynep ve Ahmet Kaymaklı çifti ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen Kaymaklı çiftinin, ayrıca Bank Asya'da hesap hareketlilikleri bulunduğunu ve FETÖ ile bağlantılı Aktif-Sen üyesi olduklarını belirtti.

Savunmalarında üzerilerine atılı suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.

 

 (AA)

YORUMLAR
  • yorum2017-12-11 17:13:13ALİ

    Ne büyük suç sendika üyeliği ve bankaya para yatırma.Bi kere sendikalı bir memura neden bu sendikaya üye oldun sorusu Anayasa ihlali

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