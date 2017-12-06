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Fetö Üyesi Eski Üsteğmen "Etkin Pişmanlık"Tan Yararlandı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski bir üsteğmen "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 20:53
Fetö Üyesi Eski Üsteğmen

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski üsteğmen İdris Kezer, yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Kezer, mahkemede örgüt üyelerince düzenlenen sohbet programlarına katıldığını söyledi.

Sohbet programlarına katılan örgüt üyelerinin isimlerini ve kod adlarını mahkemede tek tek belirten Kezer, kendi grubunda örgüt üyesi bir öğretmenin sözde sorumlu olduğunu anlattı.

Kezer, örgütün iç yüzünü bilmediği için yaptıklarından pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme Başkanı, sanık Kezer'in iyi halini ve verdiği ifadeleri göz önünde bulundurarak, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden dolayı pişmanlık duyup örgütten ayrılma isteğinde olan kamu görevlisi ve vatandaşlar için "etkin pişmanlık hükümleri" çerçevesinde işlem yapılacağını belirtti.

Mahkeme heyeti, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilen sanığı, tutukluluk süresini de gözönünde bulundurarak tahliye etti.

 

(sondakika.com)

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