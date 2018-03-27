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FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 02:12
FETÖ/PDY operasyonu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.  

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgütle bağlantılı kurumlarda çalışan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

AA

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