FETÖ/PDY operasyonu

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:27

Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütüyle iltisaklı oldukları iddiasıyla bazı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, Zanlılardan C.G, C.B, Z.K. ve Y.D hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, M.T ve S.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.