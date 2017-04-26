FETÖ'ye dev operasyon! 4900 gözaltı kararı

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2017 Çarşamba 15:07

Emniyet'teki FETÖ yapılanmasına yönelik 72 ilde gerçekleştirilen operasyonda bin 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında FETÖ'nün Emniyet içerisindeki mahrem yapılanması içinde bulunduğu belirtilen 4 bin 900 kişinin tespit edildiği ve tümü için arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi. 4 bin 900 kişiden yaklaşık 2 bin 900'ününTürkiye'de bulunduğu değerlendiriliyor.

KRİPTO FETÖ'CÜLER TESPİT EDİLDİ

Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in edindiği bilgiye göre, operasyonda FETÖ'nün Emniyet'teki gizli arşivi ele geçirildi ve kripto emniyetçiler tespit edildi. MİT tarafından gerçekleştirilen son operasyonun Bylock'un deşifresi kadar önemli olduğu belirtiliyor. MİT bu operasyonda 'Humint' yöntemiyle kripto FETÖ'cüleri saptadı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın edindiği bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstihbarat Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 72 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar bin 20 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



4 BİN 900 ŞÜPHELİ



İstihbarat Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalarda, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde bulunduğu belirtilen 4 bin 900 kişiyi tespit ettiği öğrenildi. Başsavcılığın bu kişilerin tamamı hakkında arama ve gözaltı kararı verdiği öğrenildi. Bu şüphelilerden yaklaşık bin 500'ünün cezaevinde bulunduğu, bir kısmının ise yurt dışına kaçtığı belirtildi.

BAKAN SOYLU: ÖNEMLİ BİR ADIMDIR

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Bu sabah 81 ilde yapılan bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Halen devam etmektedir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli bir adımdır."

(haberturk.com)