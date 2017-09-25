Fevzioğlu Tüysüz'e Destek İçin Urfa'ya Geldi

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi 17:02

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Viranşehir Adliyesinde polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddette maruz kaldığı iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'e destek vermek üzere geldiği Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.



Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Viranşehir Adliyesinde polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddette maruz kaldığı iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'e destek vermek için geldiği kente çok sayıda il baro başkanı ile avukatın katıldığı kınama programında açıklamalarda bulundu.



Baro binasından Şanlıurfa Adliyesine kadar yürüyen grup, ardından Feyzioğlu'nun da katılımıyla bir süre alkış tuttu.



Grup adına açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaşanan olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun da konuyla ilgilendiklerini söyledi.

(sondakika.com)