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Fevzioğlu Tüysüz'e Destek İçin Urfa'ya Geldi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Viranşehir Adliyesinde polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddette maruz kaldığı iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz’e destek vermek üzere geldiği Şanlıurfa’da açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi 17:02
Fevzioğlu Tüysüz'e Destek İçin Urfa'ya Geldi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı  Metin Feyzioğlu,  Viranşehir Adliyesinde polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddette maruz kaldığı iddia edilen  Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'e destek vermek üzere geldiği  Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu.

Barolar Birliği Başkanı  Metin Feyzioğlu,  Viranşehir Adliyesinde polisler tarafından sözlü ve fiziki şiddette maruz kaldığı iddia edilen  Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz'e destek vermek için geldiği kente çok sayıda il baro başkanı ile avukatın katıldığı kınama programında açıklamalarda bulundu.

Baro binasından  Şanlıurfa Adliyesine kadar yürüyen grup, ardından Feyzioğlu'nun da katılımıyla bir süre alkış tuttu.

Grup adına açıklama yapan  Türkiye Barolar Birliği Başkanı  Metin Feyzioğlu, yaşanan olayın takipçisi olacaklarını belirterek,  Şanlıurfa Valisi  Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun da konuyla ilgilendiklerini söyledi.

 

 

(sondakika.com)

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