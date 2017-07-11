Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:59

Ediz Hun, Göksel Arsoy, Cüneyt Arkın, Kartal Tibet ve İzzet Günay'ın bulunduğu Türk sinemasının 6 jönü arasında yer alan Fikret Hakan hayatını kaybetti. Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hakan, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.



2 SAAT BOYUNCA HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI



Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi. Doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.



ACI HABERİ TWITTER'DAN DUYURDU



Acı haberi ünlülerin menajeri Süheyl Atay, Twitter'dan ''Çocuklarımın dedesi, sinema sanatçısı #FikretHakan'ı kaybettik . Tüm dost ve sevenlerine duyurulur'' sözleriyle duyurdu.



FİKRET HAKAN KİMDİR?



23 Nisan 1934 Balıkesir doğumlu Fikret Hakan, 1950 yılında 'Üç Güvercin' adlı oyunla 'Ses Tiyatrosu'nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. 1952 yılında 'Köprüaltı Çocukları' adlı filmle sinemaya geçti. 163 film ve dizide oynadı, 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 'Üç Arkadaş' ve 'Keşanlı Ali Destanı'yla büyük bir üne kavuştu. Fikret Hakan 5 kez evlendi. Birinci eşi Lale Sarı, ikinci eşi Semiramis Pekkan, üçüncü eşi Neşecan Paşmak, dördüncü eşi Hümeyra ve son evliliği Fatman Zeynep Mirgün ile oldu



(haberler.com)