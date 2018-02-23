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Film Ajansı Urfa'da Şube Açtı

Televizyon kanallarında yayınlanan dizilere oyuncu sağlayan, merkezi İstanbul olan oyunculuk ajansı Şanlıurfa'da şube açtı.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 12:02
Film Ajansı Urfa'da Şube Açtı

Merkezi İstanbul olan oyunculuk ajansı Modapol Cast ajansı Şanlıurfa'da şube açarak, "Çukur", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Sen Ağla Karadeniz", "Hıçkırık", "Kutul Amare" gibi dizlere deneyimli, deneyimsiz oyuncu bulmak için çalışmalarına başladı.

Urfa Haber'e açıklamada bulunan Modapol Cast ajansı Şanlıurfa şubesi yetkilileri,  0 - 70 yaş arası yeni yüzler aradıklarını, deneyimli deneyimsiz anlaşmalı dizilerde sinema filmlerinde reklamlarda Şanlıurfa halkına yer vereceklerini ifade ettiler.

Ajansla irtibata geçmek isteyen vatandaşlar Modapol Cast Ajansı'nın Şanlıurfa şubesinin 0414 316 60 70 numarasında irtibata geçebiliyor.

 

 

 

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