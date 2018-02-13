Fırat Kalkanı Bölgesi değerlendirme toplantısı

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:56

Kilis'te, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgede hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Mehmet Tekinarslan, Valilikte düzenlenen Fırat Kalkanı Bölgesi değerlendirme toplantısında, Suriye Geçici Hükümeti meclis üyeleriyle bir araya geldi. Tekinarslan, burada yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sahasında koordinasyon hizmetlerinin başlayışının üzerinden bir yıl geçtiğini belirtti.

Bu süre zarfında Fırat Kalkanı Bölgesinin huzur ve güvenin tesisi olmak üzere sağlıktan eğitime, sosyal hizmetlerden şehir altyapılarının iyileştirilmesi hizmetlerine kadar birçok faaliyeti hep birlikte yürüttüklerini aktardı.

Tekinarslan, bir milyon Suriyeliye, güven ve huzur içerisinde yarınlarına umutla bakacak bir hayatın tesis edildiğini belirterek, "En büyük mutluluklarımızdan birisi 100 binin üzerinde çocuğumuzun yıkıntılar arasında kalmış hayatlarını, oralardan çekip çıkararak yeniden eğitim hayatıyla buluşturmak oldu. Yine 500 bine yakın insanımıza, her türlü sağlık ihtiyacınının giderilmesi, onların acılarının dindirilmesi konusunda yüksek katkı sağladık." diye konuştu.

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde inşaatları devam eden faaliyetlerin bitmesiyle beraber birçok alanda ihtiyaçların üst düzeyde karşılanmış olacaklarını aktaran Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Tek gayemiz mazlumların duasını ve Allah'ın rızasını kazanmaya çabalamaktır. Bunun ötesinde de hiçbir gayemiz yoktur. Geçtiğimiz 1,5 yıllık zaman zarfında Fırat Kalkanı sahasındaki sivil yerleşim yerlerine Azez, Mare, Aktarin'e 500'ün üzerinde PYD/PKK tarafından silahlı roketli saldırı yapıldı. Yine dün geceki saldırılarda biri çocuk diğeri kadın iki kişi yaralandı. Sizler bunlara da göğüs gerdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle yurdunuzda ve yuvanızda huzur içerisinde gelecek aramaya devam ediyorsunuz. Terörle mücadele operasyonlarını mutlak suretle huzur, barış ve güvenlik ortamı gelene kadar devam ettireceğiz. Bunda da Allah'ın izniyle hep birlikte muvaffak olacağız. Fırat Kalkanı sahasındaki huzur, güven ve ilerleme ortamı, Suriye'nin birçok mazlum insanına da örnek olacak ve onlara da dalga dalga yayılacaktır."

Toplantının ardından Vali Tekinarslan ve beraberindeki Suriyeli meclis üyeleri, İnsani Yardım Destek Koordinasyon Merkezi'ni gezdi.

AA