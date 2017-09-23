Fırında Sıra Kavgası: 2 Yaralı

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2017 Cumartesi 15:36

Şanlıurfa'da lahmacun sırası nedeniyle fırın çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, dün akşam Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Fırına lahmacun götüren Ahmet A. ile fırın çalışanları arasında pişirme sırası yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce eve giden Ahmet A. yakınlarını da yanına alarak fırının önüne geri döndü. Burada iki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga yaşandı.

Kavgada 2 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale edip ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.



Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(sondakika.com)