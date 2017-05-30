Francesco Totti Roma'ya veda etti

-
İşte Totti'nin Roma formasıyla geçen 25 yılı ve binleri etkileyen vedası...
-
1992 yılında Roma, Brescia önünde 2-0 öndeydi ve maçın bitimine 5 dakika vardı. 16 yaşındaki Francesco Totti profesyonel kariyerine bu maçla adım atmıştı.
-
Totti, maç sonunda neler hissettiğini "Ayağa kalktım, 10 saniye ısındım ve oyuna girdim. Topa sadece birkaç kez dokundum. Çok heyecanlı ve çok mutluydum" ifadeleriyle anlatıyordu.
-
Totti, banka memuru bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğuydu ama her zaman göze batmıştı. Henüz 9 aylıkken yürümeye başlamış, 4 yaşına geldiğinde de futbol topuyla yapabildikleri nedeniyle ünlenmişti.
(haberturk.com)