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Francesco Totti Roma'ya veda etti

Francesco Totti, 25 yıldır formasını giydiği Roma ile son maçına çıktı ve kulübünden ayrıldı. Totti'nin vedasında gözyaşları sel oldu.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2017 Salı 09:24
Francesco Totti Roma'ya veda etti
  • Francesco Totti Roma'ya veda etti

    İşte Totti'nin Roma formasıyla geçen 25 yılı ve binleri etkileyen vedası...

  • Francesco Totti Roma'ya veda etti

    1992 yılında Roma, Brescia önünde 2-0 öndeydi ve maçın bitimine 5 dakika vardı. 16 yaşındaki Francesco Totti profesyonel kariyerine bu maçla adım atmıştı.

  • Francesco Totti Roma'ya veda etti

    Totti, maç sonunda neler hissettiğini "Ayağa kalktım, 10 saniye ısındım ve oyuna girdim. Topa sadece birkaç kez dokundum. Çok heyecanlı ve çok mutluydum" ifadeleriyle anlatıyordu.

     

  • Francesco Totti Roma'ya veda etti

    Totti, banka memuru bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğuydu ama her zaman göze batmıştı. Henüz 9 aylıkken yürümeye başlamış, 4 yaşına geldiğinde de futbol topuyla yapabildikleri nedeniyle ünlenmişti.

     

    (haberturk.com)

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