Francesco Totti Roma'ya veda etti

İşte Totti'nin Roma formasıyla geçen 25 yılı ve binleri etkileyen vedası...

1992 yılında Roma, Brescia önünde 2-0 öndeydi ve maçın bitimine 5 dakika vardı. 16 yaşındaki Francesco Totti profesyonel kariyerine bu maçla adım atmıştı.

Totti, maç sonunda neler hissettiğini "Ayağa kalktım, 10 saniye ısındım ve oyuna girdim. Topa sadece birkaç kez dokundum. Çok heyecanlı ve çok mutluydum" ifadeleriyle anlatıyordu.