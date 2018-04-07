Fuar merkezi için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2018 Cumartesi 22:05

300 işçinin aynı anda görev yaptığı Fuar Merkezindeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “11 Nisan’da saat 14.00’de gerçekleştireceğimiz açılışa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Şanlıurfa, nihayet Fuar Merkezine kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin göreve gelir gelmez ‘olmazsa olmazlarım’ ifadesiyle belirttiği projeler arasında yer alan Fuar Merkezi, söz verildiği gibi 11 Nisan 2018 tarihine yetişiyor. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü merkezde son rötuşlar yapılırken, açılışın yapılacağı alan ise şimdiden bayraklarla donatıldı.

300 işçi aynı anda çalışıyor

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin ilk temel atımından itibaren bizzat yakından takip ettiği proje, Türkiye’de bir ilki oluşturuyor. Nihat Çiftçi tarafından görevlendirilen teknik ekibin Türkiye genelindeki fuar merkezlerini yerinde inceleyerek oluşturduğu Şanlıurfa Fuar Merkezi Projesi, gerek yerleşim bakımından, gerekse teknik yapıdan Türkiye’nin en iyi fuar merkezleri arasında gösteriliyor. 300 işçinin aynı anda görev yaparak 11 Nisan 2018 tarihine yetiştirmek için gayret gösterdiği fuar merkezinin açılışı ile birlikte alanda inşaat yapı ve dekorasyon fuarı gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den açılışa davet

Merkezdeki çalışmaları inceleyerek son çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı değerlendirmesinde tüm Şanlıurfalıları açılışa davet etti. Şanlıurfa’da vizyonel bir projeyi daha hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen Çiftçi, “Çalışma arkadaşlarımız Fuar merkezini 11 Nisan tarihine yetiştirmek için yoğun çaba sarf etti. Ben de çalışmanın son şeklini gelip inceledim. 11 Nisan’da saat 14.00’de Şanlıurfalı hemşehrilerimiz ile birlikte Allah’ın izni ile merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. İnşaat Yapı Ve Dekorasyon Fuarı ile açılış yapacağız. Dolayısıyla hem kurtuluş etkinliklerimize hem de Fuar Merkezimizin açılışına tüm halkımızı bekliyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımızı tekrardan kutluyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa fuar merkezi

80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Fuar merkezinin 14 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor. 670 araç kapasiteli otoparka sahip olan fuar merkezinde 30 bin metrekare kapalı alanı, dinlenme alanları, konferans salonu ve holleriyle fuar organizasyonuna katılacak olan firmalara hizmet verecek.

iha