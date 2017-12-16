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Futbol: TFF 1. Lig

Gaziantepspor: 0 - Denizlispor: 0

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 16:51
Futbol: TFF 1. Lig

Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Utku Tunavelioğlu 

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Şenol Can, Serhan Yılmaz, Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed Ildız (Dk. 50 Hüseyin Polat), Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 78 Mustafa Nacar), Yusuf Erdem (Dk. 90 İbrahim Halil Keser) 

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 75 Hüseyin Atakan Üner), Kappel (Dk. 82 Cihan Özkaymak), Taşkın İlter, Anıl Taşdemir (Dk. 86 Ramazan Tarık Ergut), Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Barış Örücü 

Kırmızı kart: Dk. 40 Zeki Sinanoğlu (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Gökhan Çamur, Dk. 90 Oktay Aydın (Gaziantepspor), Dk. 13 Taha Can Velioğlu, Dk. 39 Ziya Alkurt, Dk. 52 Cenk Güvenç, Dk. 53 Barış Örücü, Dk. 90 Ramazan Can Akyüz (Denizlispor)

 

GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor, konuk ettiği Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

 

AA

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