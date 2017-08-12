Futbolcu Transfer Eder Gibi Hayat Kadını Transferi

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:13

FUTBOLCU TRANSFER EDER GİBİ MENEJERLİK PARASI ALMIŞLAR

Zanlıların ve mağdur kadınların emniyetteki ifadelerinin ardından çetenin "futbolcu transfer eder" gibi ilden ile gönderdiği hayat kadınları üzerinden transfer parası aldıkları ortaya çıktı. Bursa'ya getirilen kadınların futbolcular gibi transfer ücretlerinin olduğu, aralarında yaşı küçük kızların da bulunduğu hayat kadınlarının lüks hayat vaadiyle lüks otellerde saati 600 liraya fuhşa zorladıkları öğrenildi. Çetenin ağına düşürdüğü yaşı küçük kızları da tehdit ve şantaj ile fuhuş yapmaya zorladıkları kadınların fotoğraflarını kendilerine ait eskort sitelerinde yayınladıkları ortaya çıktı.

MÜŞTERİLERE WHATSAPP ÜZERİNDEN SERVİS

Öte yandan çetenin FETÖ gibi kadın listesi tutup müşterilerine whatsap üzerinden kadınların fotoğrafları ile kalacakları otel odasının fotoğraflarını gönderdikleri ortaya çıktı. Çetenin lüks hayat vaat ederek son model otomobillerde otele götürdükleri kadınları fuhşa ikna ettikten sonra müşterilerden aldıkları paralara da el koydukları ortaya çıktı. Aralarında dünyaca ünlü otel zincirlerinin de bulunduğu Bursa'daki bazı lüks oteller hakkında kayıt dışı konaklama yaptırdıkları iddiasıyla işlem başlatılacağı, Bursa Fuhuş Komisyonu tarafından bu ismi geçen otellere 30 günden 90 güne kadar kapatma cezaları gelebileceği öğrenildi.

MÜŞTERİLERE WHATSAPP ÜZERİNDEN SERVİS

Öte yandan çetenin FETÖ gibi kadın listesi tutup müşterilerine whatsap üzerinden kadınların fotoğrafları ile kalacakları otel odasının fotoğraflarını gönderdikleri ortaya çıktı. Çetenin lüks hayat vaat ederek son model otomobillerde otele götürdükleri kadınları fuhşa ikna ettikten sonra müşterilerden aldıkları paralara da el koydukları ortaya çıktı. Aralarında dünyaca ünlü otel zincirlerinin de bulunduğu Bursa'daki bazı lüks oteller hakkında kayıt dışı konaklama yaptırdıkları iddiasıyla işlem başlatılacağı, Bursa Fuhuş Komisyonu tarafından bu ismi geçen otellere 30 günden 90 güne kadar kapatma cezaları gelebileceği öğrenildi.

(sondakika.com)