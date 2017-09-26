Futbolun Profesörü ve Don Kişot'u Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2017 Salı 12:49

Türk Futbolunda altyapı düzeninde yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkan Beşiktaş eski yöneticisi Sinan Vardar ve Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan Şanlıurfa'da düzenlenen "Türk Futbolunda Altyapı ve Çözümleri" konulu panelde buluştu. Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aktaşoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Futbolun kalbi amatörlerdir. Yönetim olarak göreve geldikten sonra birçok projelere imza attık. Atmaya da devam ediyoruz. Türk Futbolunun kurtuluşu amatör futbolun kalkınmasıyla başlar. Çok yetenekli genç ve amatör futbolcularımız olmasına rağmen bir türlü profesyonel anlamda bu yeteneklerini göremiyoruz. Bunların çözümleri için gençlerimize doğru yönlendirmeliyiz" dedi.



Beşiktaş'ta 15 yıl önce BEFAM'ı ( Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi) kuran ve bu sistemle Türk Futboluna sayısız oyuncu kazandıran Futbolun Profesörü olarak adlandırılan Sinan Vardar, yaptığı değerlendirmede, "Türk Futbolunda gerçek bir yapılanma sağlamalıyız. Ülkemizde binlerce genç yetenek var. Bu gençleri doğru bir eğitimle yetiştirip futbol devrimini gerçekleştirmeyiz. Maalesef ülkemiz modası geçmiş yabancı futbolcuların çöplüğüne dündü. Bu konuda proje takımı Altınordu'ya hepimizin sahip çıkmalıyız. Bunun için artık futbolu artık futbol adamları yönetmeli. Benim elimde şu anda yetki olsa futbolun başına başta Seyit Mehmet Özkan ve onun gibi düşünen isimleri getiririm. Doğru bir yapılanmayla çok kısa sürede Türk Futbolu ayağa kalkar. Yeter ki ciddi adımlar artık atılsın" şeklinde konuştu.



Türk oyunculardan kurulu kadrosuyla son yıllarda isminden söz ettiren AltınorduKulübü Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da, "Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren "İyi Vatandaş, İyi Birey, İyi Futbolcu" sloganımıza uygun olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Gelecek bu çocuklarda. Onları gerçek profesyonel futbolcu haline getirme hedefindeyiz. Çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz. Oyuncularımıza rakibe saygı duymayı da aşılamaya çalışıyoruz. Bu iş sevgiyle başlar, saygıyla olgunlaşır. Amacımız yüzde yüz öz kaynağımızdan çıkan gençlerimizle Süper Lig'de mücadele etmek. Bu bizim rüyamız. Dört yıl önce yola çıktığımızdan bu yana çok yol aldık. Dostumuz olduğu kadar düşmanımız da oldu. Evlatlarımız; Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Avrupa'ya açılmasıyla bu oyuncular genç oyuncularımızın idolü oldu. Sporcu eğitimine ailelerden başlamalıyız. Özellikle anne ve babalara sporu sevdirirsek, onları gerçek bir sporsever yaparsak çocuklarımızın spor gelişimini daha başarılı bir şekilde sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.



Moderatörlüğünü Nedim Delibaş'ın yaptığı panelde söz alan İhlas Haber AjansıSpor Müdürü Mustafa Karagöl ise, "Spor medyası sosyal medyanın popüler olmasıyla yeni bir döneme girdiğimizin farkındayız. Sporcunun gelişimi, parlamasında medyanın çok büyük var. Türkiye'de sporcu yetiştirmeciliğine örnek olan kişi ve kurumlara medya daha çok destek vermeli" ifadelerini kullandı.



Panelde konuşmacı olarak yer alan Kalkınma Bakanlığı Müşaviri Doç.Dr. Abdulkerim Gök,"Ülkemizin gelişiminde gençlerin büyük önemi var. Onların sporda başarılı olması için devlet olarak birçok yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Spordaki kalkınma ülke kalkınması için büyük önem arz ediyor" diye konuştu -

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