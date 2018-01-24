Gaffar Okkan Diyarbakır'da anıldı

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:36

Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için anma programı, şehit edildikleri merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, "Ali Gaffar" isimli çocuklarla şehitlerin anısına yaptırılan anıta karanfil bıraktı, dua etti.

Programa, şehit yakınlarının yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, gaziler, polis memurları, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

-Ali Gaffar Okkan kimdir

Şehit Emniyet Müdürü Okkan, 1952'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğdu. 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun olarak İzmir Emniyet Müdürlüğüne Komiser Yardımcısı olarak atanan Okkan'ın, 1983'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne tayini çıktı. 1985'te Şube Müdürlüğüne terfi eden Okkan, 1986'da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı.

Eskişehir'de 1992'de Emniyet Müdür Yardımcısı olan Okkan, 6 Aralık 1993'te Kars Emniyet Müdürü olarak atandı. 18 Kasım 1997'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olan Okkan, bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 5 polis memuru ile 24 Ocak 2001'de makamından valilik binasına giderken Sezai Karakoç Bulvarı'nda saldırı sonucu şehit düşmüştü.