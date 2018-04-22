GAHİB Başkanı Kaplan

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:51

Sektörümüzde dünya lideriyiz ancak zirvede kalabilmek ve uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmek için yol haritamızı çıkarmak ve gerekli çalışmaları yürütmek zorundayız." ifadesini kullandı.

GAHİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Gaziantep Halıcılar Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası meclis üyeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün sorunlarını ele aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, halı sektörünün Gaziantep ve Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu belirterek, sektörle ilgili sorunların tespit edilip acilen çözüme kavuşturulması için ortak çalışma başlatıldığını ifade etti.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Çok yararlı bir toplantı oldu. Elbette bu sektörün geleceğini görmek ve yaşanan sıkıntıların yanında gelecekte önümüze çıkacak olan problemlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Halı sektöründeki en ufak olumsuzluk Gaziantep başta olmak üzere bütün ülkeyi olumsuz etkileyecektir. Bugün sektörümüzde dünya lideriyiz ancak zirvede kalabilmek ve uluslararası pazarlarda daha etkin ve güçlü olabilmek için yol haritamızı çıkarmak ve alınacak kararların uygulanması için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek zorundayız. Yaptığımız ilk toplantıda sektörümüzün birlik ve beraberlik içinde ortak kararlar alarak bu kararları uygulamaya koymasının da büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçlerde bu verimli çalışmaların olumlu sonuçlarını alacağımıza inanıyoruz. Bugün dünya markası birçok firmaya sahip olan Gaziantep'in makine halısı sektöründe birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yeni başarı öykülerine imza atacağına inanıyorum."

Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer de Gaziantep'in ortak akılla alınan kararların başarıyla sonuçlandığını kanıtlamış bir kent olduğunu belirtti.

Törer, "Gaziantep demek halı demek, halı demek Gaziantep demek. Dünyanın kabul ettiği bu gerçeğin gelecek dönemlerde daha büyük başarılarla taçlandırılması için bundan sonra koordineli, birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA