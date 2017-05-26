Gap Sivil Toplum Zirvesi İstişare Toplantısı Yapıldı

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2017 Cuma 18:49

13-15 Ekim tarihlerinde yapılacak olan zirvenin istişare toplantısına Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna başta olmak üzere, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar, Valilik Projeler Koordinatörü İbrahim Akgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, terör uzun zamandan beri halkın üzerinde büyük bir baskı kurduğunu, bugünse elli yıldan bu yana ilk defa örgüte büyük ve kalıcı darbeler vurulduğunu ve örgütün sadece eylemlerinin değil aynı zamanda halk üzerinde kurduğu baskının da kırıldığını söyledi. Üzerindeki baskıların kaldırılmasıyla birlikte bölge halkının düşünen, yazan, politika yapan ve huzur isteyen bireyler olarak ve bir araya gelerek sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Vali Tuna, "Herkesin düşüncesini, isteklerini dile getirmesi gerekir. Bölgenin gelişmesi için aklını, iradesini kullanması gerekir. Nasıl bir hayat istiyoruz. Nasıl bir toplum ve şehir istediğimizi dile getirmemiz ve ortak irade geliştirmemiz gerekir. Hepimizin irademizi belli etmemiz ve bilgimizi, aklımızı halkın hizmetine sunması gerekir. Geçtiğimiz elli yıl, bize yıkarak, bölerek, insanları ayırarak hiçbir şey kazanamadığımızı, ama çok şeyi kaybettiğimizi yaşayarak göstermiş ve öğretmiştir. Şimdi bölgeye yeni bir bakış açısıyla, pozitif açıdan bakmanın zamanıdır. Gelin bilgimizi, hatta aklımızı paylaşalım, ortak akıl arayalım ve elde ettiğimiz ortak aklı halkımızın, milletimizin hizmetine sunalım" dedi.



"Birbirimizden kopmayı kaderimizmiş gibi kabullenemeyiz" diyerek konuşmasına devam eden Vali Tuna, "Kardeşliğimizden vazgeçemeyiz. Yaralarımızı tedavi edebilmek için devlete olduğu kadar, sivil insana da çok görev düşüyor. Birbirimizi daha dikkatle dinleyelim ve anlamaya çalışalım. İyi niyetimizi yeniden kuşanalım ve birbirimize daha sevgiyle, şefkatle, merhametle ve anlayışla bakalım. Hiç kimse, hiçbir Allah'ın kulu mutlak olarak kötü değildir. Kötü bir şey yapmış olsa bile kötü değildir. Herkesin, her birimizin iyi taraflarımız vardır. Birbirimizin o iyi taraflarını görelim ve o kanallardan birbirimizle konuşalım. Yanılmış olana, yanlış yola sapmış olana gittiği yoldan dönme imkanını tanıyalım. Hani diyoruz ya, tövbe kapısı kıyamete kadar açıktır, diye. Allah'ın insana tanıdığı hakkı biz onlardan esirgemeyelim" şeklinde konuştu.



Zirvenin amacının bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, kanaat önderlerini ve gençlerimizi, düşünen, yazan, çizen insanlarımızı bir araya getirmek olduğunu sözlerine ekleyerek konuşmasını sürdüren Vali Tuna, "Zirvenin amacı bölgemizin entelektüel sermayesinden daha iyi yararlanmaktır. Bu konuda ortak değerlerimiz bize yol gösterecektir. Ortak değerlerimiz o kadar çok, yeter ki biz görmesini bilelim ve o ortak değerlere dayanarak ortak akıl geliştirelim. Ortak paydamızı arttıralım. Her birimiz bir taşı, bir dikeni yoldan atarsak, geniş bir meydan, büyük bir ortak alan elde edebiliriz. Bu şekilde hepimizin hayatı daha çok genişler, rahatımız ve huzurumuz artar. Öyle ki, herkesin evine ekmek girsin. Çocuklarımız daha iyi eğitim görsün. İnsanımız daha iyi yetişsin. Huzursuz ortamlarda nitelikli insan yetişmez. Yarınımızdan daha emniyet içinde ve emin olalım. İmkanlarımızı, kaynaklarımızı daha iyi değerlendirelim. Birimizin ürettiğinden hepimiz daha çok istifade edelim. Daha fazla özgürlük sahibi olalım ve özgürlükleri şer için, yıkıcılık için değil, hayır için ve halkın hayrına kullanalım. Sivil Toplum Zirvesi bu amaçlarla düzenlenmiştir. Sivil Toplum Zirvesi uzun vadeli bir ortak akıl arayışı projesidir. Sivil ve ortak bir irade geliştirme projesidir" sözlerini kullandı. Zirveye ilişkin toplantıların Şanlıurfa'da ve diğer GAP illerinde de yapılacağını hatırlatan Vali Tuna, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla özellikle bir araya geleceklerini ve fikir alışverişinde bulunacakları şartları temin edeceklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcileri zirveye ilişkin fikir ve önerilerini toplantıda paylaştı.

(sondakika.com)