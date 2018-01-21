GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarının ardından

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:03

Gaziantep'te 9'uncusu düzenlenen Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ve 14'üncüsü gerçekleştirilen Gıda Fuarı'nı (GAPFOOD) 245 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 16-20 Ocak'ta GSO, Gaziantep Ticaret Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin destekleriyle tertiplenen fuarlara tarım makineleri, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri ve gıda ürün gruplarını tanıtan 180 marka ve firma katıldı.

Fuarlara başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan katılım sağlandı.

Bölge il ve ilçelerden çiftçiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve dernek temsilci ve üyeleri, belediyelerden ziyaretçilerin geldiği fuarlarda, "5. Buzağı Güzellik Yarışması" ve "4. Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" gerçekleştirildi.

Birlikler ve odalar tarafından çiftçileri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli etkinliklerin de yapıldığı fuarları, farklı il ve ilçelerden 245 bin kişi ziyaret etti.

AA