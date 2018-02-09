Garanti, internet ve cepten BES hizmeti sunmaya başladı

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 13:09

Garanti Bankası, internet ve cep bankacılığı aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) sunmaya başladı.

Garanti Bankası açıklamasına göre, "Garanti İnternet" ve "Garanti Cep"ten BES sunmaya başlayan banka, yeni hizmetiyle BES satın alma sürecini tamamen dijitalleştirerek, bankacılık işlemlerini dijital kanallardan yapan müşterilerine hız ve kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Bireysel emeklilik ürününü Garanti'nin internet ve cep bankacılığından satın alan müşteriler, sözleşmeleriyle ilgili değişiklikleri yine dijital kanallardan gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, dijitalleşme sayesinde müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına her geçen gün yeni ürün ve hizmet geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dijital dünyadaki yenilikleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Başer, şunları ifade etti:

"Müşterilerimize Garanti Bankası İnternet Şubesi'nden ve Garanti Cep'ten hızlı ve kolayca BES satın alma imkanı sunmak istedik. Böylece müşterilerimiz, şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallarımızı kullanarak katkı payı tutarlarını ve fon dağılımlarını belirleyerek sözleşme oluşturabilecek.

Üstelik bu hizmetimiz sadece BES alım aşamasıyla sınırlı kalmayacak, satın alma sonrası yönetimi de tam anlamıyla müşterilerimize vereceğiz. Müşterilerimiz, sözleşmeyi satın aldıktan sonra, fon dağılımı değişikliği yapmak, katkı payını artırmak, ödemeye ara vermek veya sistemden çıkmak gibi diledikleri tüm işlemleri online yapabilecek. Bireysel emeklilik sistemine katılarak geleceğini garanti altına almak isteyen müşterilerimize tamamen dijital bir süreç tasarlamaktan mutluluk duyuyoruz."

AA