GAÜN öğretim üyesi dünya birincisi

Giriş Tarihi: 13 Mart 2018 Salı 15:19

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necip Kara, uluslararası bir yarışmada, "Modifiye oküler yüzey halkası ile sütürsüz amniyon zarı transplantasyonu" isimli cerrahi teknik çalışmasıyla dünya birincisi oldu.

GAÜN'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, uluslararası bir ilaç şirketi tarafından yeni ve umut vadeden fikirleri ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen ve 22 ülkeden 220 göz doktorunun katımıyla gerçekleşen yarışmada ödül almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Geliştirdiği yöntem hakkında bilgi veren Kara, şunları kaydetti:

"Amniyon zarı, doğum yapmış kadınların plesantasından alınan bir doku parçası. Amniyon zarı, 'oküler yüzey hastalıkları' dediğimiz, gözün ön yüzünün ciddi hastalıklarında kullanılmaktadır. Özellikle kimyasal göz yaralanmalarında ya da bazı sistemik hastalıklar gibi gözün ön yüzeyinin hücrelerinde ciddi hasar yapan durumlarda önemli bir tedavi seçeneği. Klasik olarak amniyon zarı gözün ön yüzeyine nakledilirken dikiş kullanılmaktadır. Atılan dikişe bağlı olarak kanama, enfeksiyon, batma hissi gibi yan etkiler görülebilmektedir. Bizim yöntemimiz basit bir beslenme tüpü kullanılarak bu amniyon zarının göze dikiş atmaksızın naklini sağlamaktadır. Böylelikle hastalarımızda dikişe bağlı yan etkilerden de kurtulmaktadır. Bu yöntemle amniyon zarı daha geniş bir oküler yüzeye uygulanabilmektedir. Ayrıca semblefaron dediğimiz gözün ön yüzey yapışıklıklarını da önleyebilmektedir."

Açıklamada, Yrd. Doç. Dr. Necip Kara'nın, ödülünü almak ve çalışmasını sunmak için 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde ABD'nin Honolulu kentinde düzenlenecek ARVO-2018 kongresine davet edildiği belirtildi.

AA