Urfa Haber

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"gaybubet evi" operasyonu

FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 13:02

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin "gaybubet" olarak adlandırdıkları evlere düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezi ve Nizip ilçesinde "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüt mensuplarının saklandığı 16 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 27 kişi gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

 

GAYGUBET EVİ NEDİR?

Gaybubet sözlük anlamı 'Yok olma, bulunmama durumu' anlamına geliyor.

 

FETÖ operasyonlarında ise gaybubet evler 'güvenli ev' manasına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde Gaybubet 'bulunmayış, yokluk' olarak açıklanıyor.

 

 

 

AA

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