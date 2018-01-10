Gazeteciler günlerini fidan dikerek kutladı

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 15:50

Şanlıurfa'da görev yapan gazeteciler, büyükşehir belediyesince yürütülen Seninde Dikili Bir Ağacın Olsun Projesine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de katılımıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlen etkinlikte, gazeteciler, Halil-ur Rahman Şehir Ormanı'nda fidan dikti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Çiftçi, bir ara eline kamera alarak fidan dikimi yapan gazetecileri görüntüledi.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, basın mensupların zor şartlarda görevini icra ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazetecilerimiz için anlamlı olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, mesleki hayatlarında başarılı olmalarını temenni ederim. Bugünü daha anlamlı kılmak ve kalıcı hale getirmek için Halil-ur Rahman Şehir Ormanı'nda gazeteci arkadaşlarımızla birlikte ağaç dikimi için buluştuk. Bu kutsal şehir hepimizindir. Şehrimizi seviyor ve hizmet ediyoruz. Başlattığımız ağaç kampanyasına Şanlıurfa'da yaşayan her bir vatandaşımız için bir ağaç dikerek, şehrimizi yeşillendirmeye devam edeceğiz."

AA