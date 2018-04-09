Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 108,00 - 143,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|108,00
|143,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|g
|32,00
|35,00
|Antep fıstığı (kuru boz)
|Kg
|30,00
|33,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|43,00
|50,45
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|Kg
|138,00
|153,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|94,00
|102,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|90,00
|103,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|91,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|50,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|18,08
|18,08
|Kuru üzüm (Siyah)
|Kg
|17,65
|17,65
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,35
|28,00
|Sığır eti
|Kg
|21,00
|25,68
AA