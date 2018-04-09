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Gaziantep Ticaret Borsası

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 108,00 - 143,00 liradan işlem gördü

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2018 Pazartesi 14:40
Gaziantep Ticaret Borsası
   

 

 

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 108,00 - 143,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg 108,00 143,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) g 32,00 35,00
Antep fıstığı (kuru boz) Kg 30,00 33,00
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg 43,00 50,45
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 60,00 60,00
Antep fıstığı (yeşil iç ekstra) Kg 138,00 153,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg 94,00 102,00
Antep fıstığı içi (meverdi) Kg 90,00 103,00
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 80,00 91,00
Badem içi (tatlı) Kg 50,00 50,00
Kuru üzüm (Besni) Kg 18,08  18,08
Kuru üzüm (Siyah) Kg 17,65 17,65
Dana eti (karkas) Kg 27,35 28,00
Sığır eti  Kg 21,00 25,68





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