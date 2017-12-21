Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat

Şarkıcı sevilen eserlerini 24 Aralık Pazar saat 18.00'de Şahinbey Spor Salonu'nda hayranları için seslendirecek.
Genç komedyen Kaan Sekban "Saçmalar" adlı tek kişilik gösterisini, Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Sekban'ın, plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar çeşitli konulardaki hikayeleri kendine has üslubuyla anlattığı gösterisi, 24 Aralık Pazar saat 20.30'da Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 23 Aralık Cumartesi Recep Genç'in derlediği "Uyuyan Güzel" adlı çocuk oyununu saat 13.30'da, Üstün Dökmen'in yazdığı ve Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "Komşu Köyün Delisi" adlı oyunu ise saat 19.30'da Şair Nabi Kültür Merkezi'nde sahneye koyacak.
AA