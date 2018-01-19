Gaziantepişkencekadına yönelik şiddetNeslihan Kaya

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 16:04

- Suriye'deki iç savaş nedeniyle hasta olan anneleri ile babalarını Şam'da bırakarak dedeleriyle Şanlıurfa'ya gelen Seca ve Meryem Zagur, karnelerini aldı.

Yaklaşık 4 yıl önce bölgede çatışmaların şiddetlenmesi üzerine eğitim müfettişi İbrahim Zagur, eşi ve iki torununu alarak Türkiye'ye sığındı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde kiraladıkları evde hayata tutunan Zagur, 2 yıldır Milli İrade Geçici Eğitim Merkezinde müdürlük yapıyor.

Merkezde yüzlerce Suriyeli çocukla yakından ilgilenen İbrahim Zagur, oğlunun emaneti Seca ve Meryem'e ise gözü gibi bakıyor.

Türkiye'deki yaşıtları gibi karne sevinci yaşayan 3'üncü sınıftaki Seca ve 4'üncü sınıftaki Meryem, karnelerini alana kadar heyecanlı dakikalar yaşadı.

Dünden beri bu anı bekleyen Suriyeli kardeşler, sabah erkenden uyanarak rüyalarını süsleyen karnelerini almak için hazırlıklara başladı.

Ninelerinin yardımıyla en güzel kıyafetlerini giyen kızlar dedelerinin elini tutarak okula geldi. Sınıflarında isimlerinin okunmasının ardından karnelerine kavuşan Seca ve Meryem, başarılı notlarını anneleriyle paylaşamamanın burukluğunu yaşadı.

Dede İbrahim Zagur, AA muhabirine, Suriye'de uzun yıllar eğitim camiasında görev aldığını belirterek, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek durumunda kaldığını anlattı.

Türkiye'de de mesleğinin sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zagur, şöyle konuştu:

"Allah Türkiye'yi her türlü sıkıntıdan korusun. Bize kucak açtılar, burada da mesleğimi sürdürüyorum. Torunlarım Seca ve Meryem de burada okula devam ediyorlar. Bugün karne aldılar dünden beri çok heyecanlılar, neredeyse uyuyamadılar. Karneleri rüyalarına giriyormuş. Anne ve babaları Şam'da, gelinim orada hasta. Dünden beri sürekli annelerini arayıp notlarını konuşuyorlar. Çok şükür ikisinin de dersleri iyi. Emeklerinin karşılığını aldılar. İnşallah burada aldıkları eğitim sayesinde geleceğe en güzel şekilde hazırlanırlar."

Meryem Zagur da notlarının çok iyi olduğunu dile getirerek, kendisine yardımcı olan Türk ve Suriyeli öğretmenlere teşekkür etti.

Sevincini annesini arayarak paylaşmak istediğini vurgulayan küçük kız, dünden beri kardeşiyle çok heyecanlı olduklarını aktardı.

Seca ise anne ve babasını çok özlediğini ifade ederek, karnesini ve başarı belgesini onlara armağan ettiğini söyledi.

AA