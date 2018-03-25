Gaziantepli doktor

Giriş Tarihi: 25 Mart 2018 Pazar 11:42

Gaziantep'te Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı, yıllar önce Almanya'da gördüğü Çikolata Müzesi'ni gastronomi şehri Gaziantep'e uyarlayarak "Baklava Müzesi" kurdu.

Ziyaretçiler, tarihi Millet Hanı içerisinde yer alan ve yaklaşık 2 ay önce müze statüsü kazanan atölyede, haftanın 6 günü baklava yapımının aşamalarını izleyerek, üretilen tatlıları tadabiliyor.

Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da gördüğü "Çikolata Müzesi"nden çok etkilendiğini, Gaziantep'in turizmine katkı sağlamak amacıyla kendisinin de "Baklava Müzesi"ni kurduğunu söyledi.

Gaziantep'in gastronomi alanında kendini kanıtladığının altını çizen Saygılı, "Bu kent gastronomi de çok iyi yerlerde. Tatlı denilince de baklava akla geliyor. Göz doktoruyum. İhtisasımı Almanya'da yaptım. Orada Çikolata Müzesi'ni gördükten sonra Gaziantep'te de Baklava Müzesi kurulabilir mi dedim. Döndükten sonra fikrimi uygulamaya karar verdim." dedi.

- "Baklava yapmak bir sanat"

Saygılı, müzenin kurulması için ciddi araştırma ve çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uzun bir mekan araştırması yaptım. Tarihi bir yer olmasına karar verdikten sonra prosedürleri yerine getirmeye çalıştım. Hazırlık aşaması 3 yıl sürdü. Uzun emekler sonucu 2 ay önce müze statüsünü aldık. Gaziantep'e ait olan bu el sanatının, geleneksel usulle yaşatılması gerekiyor. Hamur makinesi kullanmadan, tamamen elle hamur açan usta sayısı azalıyor. Mevcut ustamızı da bulmak kolay olmadı. Burada baklavanın yapımının her aşaması gösteriliyor. Bu sanatın yaşatılması gerekiyor. Belki zamanla buradan ustalar da çıkabilir."

Müzeyi ziyaret eden turistlerin şaşırtıcı derecede ilgi gösterdiğini, bilgili ve kültürlü insanlar olduğunu vurgulayan Saygılı, "Ziyaretçi sayısında son zamanlarda ciddi bir artış var. Gelen ziyaretçiler baklavanın yapım aşamasında bütün detayları inceliyor, ustamıza her şeyi soruyor. Aslında müzeyi daha kısa sürede de hayata geçirebilirdim. İş yoğunluğundan çok fazla vakit ayıramadığım için süre uzadı. Gelen ziyaretçiler, baklava yapımının bu kadar detaylı olduğunu, sanat olduğunu izledikten sonra fark ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Saygılı, ziyaretçilere, baklava yapımını sergiledikten sonra üretilen tatlıların tadına bakma fırsatı da sunduklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Esra Kızmaz da ilk defa baklava yapımını izlediğini ifade ederek, "Bu kadar detayları olduğunu bilmiyordum. Büyük emekler var. Artık baklavayı daha özenli tüketeceğim." diye konuştu.

AA