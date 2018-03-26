Gaziantepli kadınlardan Mehmetçik için yöresel yemek

Giriş Tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi 16:47

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir grup kadın, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak için yöresel yemek hazırladı.

Kozdere Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için yaklaşık 5 bin içli köfte, 500 börek ve 50 kilogram kömbe yaptı.

Mahalle Muhtarı Erdal Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemeklerin Suriye sınırına götürülmek üzere askeri yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Zeynep Keklikçi de yemekleri 3 günde hazırladıklarını dile getirerek, "Mehmetçiklerimize afiyet olsun, şifa olsun. Allah kendilerini korusun." dedi.

Mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Abdurrahman Gülsoy da kendilerine görev verilirse bugün Afrin'e, Mehmetçik'e desteğe gitmeye hazır olduklarını kaydetti.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Yüzbaşı Mustafa Güzel ile diğer askeri yetkililer, mahalle sakinlerine özverileri için teşekkür etti.

AA