Gaziantep'te cinayet

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 13:32

aziantep'te 7 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayan genç, yaşamını yitirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi'nde Serdar Köse (26), annesi Selma ile bir süre önce aldığı ikinci el cep telefonunun borcunun ödemek üzere bayiye gitti. Borcunu ödedikten sonra iş yerinden çıkan Köse, bu sırada bir aracın içerisinden inen ve kimlikleri henüz belirlenmeyen 7 kişinin saldırısına uğradı.

Annesinin yanında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve ağır yaralanan Köse, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köse, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından sinir krizi geçiren anne Selma Köse de 112 Acil Servis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı.

Evli ve 1 yaşında çocuğu olduğu öğrenilen Serdar Köse'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından babası Mehmet Köse ve kayınpederine teslim edildi.

Baba Köse, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun borcu yüzünden öldürüldüğünü iddia etti.

Köse, "En fazla 100-200 lira borcu vardı. Bir iki hafta geç kalmış. Acaba ondan mı, yine de biz neden olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Bir cana değer mi? 100-200 lira için 26 senelik yavrumuzu alıp götürdüler. Arkasındaki 1 yaşındaki çocuğu da öksüz bıraktılar. Oğlumu, annesinin gözünün öldürdüler." dedi.

Polis ekipleri, cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

AA