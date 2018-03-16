Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Giriş Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma 18:32

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılan eski hakim, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, eski Gaziantep hakimi tutuklu sanık Nevzat Yörük ile avukatı katıldı.

Yörük, 16 yıl ceza hakimliği, 5 yıl da ağır ceza hakimliği yaptığını ancak kimseyi bu kadar süre tutuklu bırakmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Aleyhine tanık beyanında bulunan kişiyi tanımadığını kaydeden Yörük, terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu.

Savcı Cihat Öztürk, sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığını, örgütün talimatı ile yargı içinde güç devşirmek adına kanun hükmünde kararname ile kapatılan derneğe üye olduğunu ifade ederek, Yörük'ün cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesini kararlaştırdı, Yörük'ün, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti.

AA