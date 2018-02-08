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Gaziantep'te silahlı saldırı: 2 ölü

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 14:32
Gaziantep'te silahlı saldırı: 2 ölü

 Gaziantep'te otomobilde silahlı saldırıya uğraya 2 kişi yaşamını yitirdi.

Boyno Mahallesi 75. Sokak'ta 06 BJ 0172 plakalı otomobil içindeki Esat Türker (30) ile Özkan Sönmez (19), otomobille yaklaşan zanlıların silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Türker ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

 

AA

 
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