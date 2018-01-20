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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Devrilen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:43
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

 Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Bayındır idaresindeki 27 JC 834 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip Otoyolu Akçakent Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, 112 acil servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Bayındır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

AA

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