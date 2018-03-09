Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 14:50

Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yasa dışı bahis oynandığı yönünde yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, yasa dışı bahis oynanmasında ve oynatılmasında kullanılan 4 bilgisayar, 8 hard disk, 8 cep telefonu, 7 yazıcı, 12 kupon, 5 hafıza kartı ve bin 35 lira para ele geçirildi.

Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen Ö.Ş, M.D, H.Y, A.G. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar ile yasa dışı bahis oynayan M.K, E.G, K.H.A, D.A, Ö.K, S.A, Î.Ş ve H.K. isimli şahıslar yakalanarak haklarında 7258 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.

AA