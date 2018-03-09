Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Güncel Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu

Operasyon kapsamında 13 kişiye adli işlem uygulandı

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 14:50
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 kişi hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yasa dışı bahis oynandığı yönünde yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, yasa dışı bahis oynanmasında ve oynatılmasında kullanılan 4 bilgisayar, 8 hard disk, 8 cep telefonu, 7 yazıcı, 12 kupon, 5 hafıza kartı ve bin 35 lira para ele geçirildi.

Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen Ö.Ş, M.D, H.Y, A.G. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar ile yasa dışı bahis oynayan M.K, E.G, K.H.A, D.A, Ö.K, S.A, Î.Ş ve H.K. isimli şahıslar yakalanarak haklarında 7258 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı.

 

AA

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davasında karar

Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davasında karar
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık