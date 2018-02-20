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Gaziantep'teki trafik kazası

Trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2018 Salı 15:31
Gaziantep'teki trafik kazası

- Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Betül Urtekin (20), tedavi gördüğü Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Urtekin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Acı haberi alan Urtekin'in yakınları, sınıf arkadaşları ve  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Adli Tıp Kurumuna geldi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, acılı aileyi teselli etti. 

Urtekin'in, memleketi Şanlıurfa'da defnedileceği öğrenildi. 

Dün gece, Gaziantep-Oğuzeli karayolunun 8'inci kilometresinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

 

AA

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