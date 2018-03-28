Gaziantep'ten İdlib'e insani yardım

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 00:53

Dernek başkanı Ali Kırmızı, yaptığı açıklamada, Esad rejiminin Doğu Guta başta olmak üzere Suriye'nin birçok bölgesinde katliamlar yaptığını belirtti.

Gaziantep halkı olarak buna kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Kırmızı, "Gaziantep'te hayırseverler tarafından topladığımız gıda kolisi, su, kıyafet, süt ve mamanın içerisinde yer aldığı iki tır dolusu insani yardımı İdlib ve çevresindeki yardıma muhtaç insanlara ulaştırdık. Orada insanlık dramı yaşanıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı bölge halkına yardımcı olmak istedik." şeklinde konuştu.

Kırmızı, açlık ve sefaletin kol gezdiği Suriye'de bir nebzede olsa oradaki Suriye halkının yardımına koştuklarını ifade ederek, "Umarım oradaki zulüm bir an önce biter. Türk halkı, oradaki zulme seyirci kalmadı. Elinden geldiğince yardımcı oluyor. Bizlerde onların yanındayız.Yardımlarımız devam edecektir." diye konuştu.

AA