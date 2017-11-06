Geçen Ay En Çok İzlenen TV Kanalları

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2017 Pazartesi 10:16

Televizyon ekranları yeni sezona birbirinden iddialı dizi ve projelerle girdi. Ekranlara veda edenler, yeni başlayan diziler ve yeni sezonuyla start vermeye hazırlanan projeler TV sayfalarının en çok konuşulanları arasında kendisine yer buldu.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, televizyon ekranlarının Ekim raporunu hazırladı.Ajans Press’inEkim ayı içerisinde gerçekleştirdiği incelemeye göre, 922 habere konu olan Kanal D geçtiğimiz ayın en popüler kanalı oldu. En çok konuşulan kanallar sıralamasında 744 haberle adından söz ettiren ATV ikinci sırada yer alırken,SHOW TV 626 haberle en çok konuşulan üçüncü kanal oldu. TV 8, 606 haberle konuşulmayı başarırken STAR TV 591 haberle medyanın en çok konuştuğu ilk beş kanal içerisinde yer aldı.

Ekim ayının en popüleri olmayı başaran Kanal D, ekranlara gelen dizileriyle de konuşulmayı sürdürdü.TMC’nin yapımcılığını üstlendiği Meryem dizisi 157 haberle kanalın en çok konuşulan dizisi olmayı başardı. Çocuklar Duymasın dizisi 122 haberle konuşulurken, İsimsizler 112, Arka Sokaklar 103, Siyah Beyaz Aşk dizisi ise 93 haberle adından söz ettirdi.

Kaynak: ajanspress bülteni