Genç Kızın Katili, Kardeşi ve Babası Çıktı

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2017 Çarşamba 09:33

Şanlıurfa'da geçen 29 Haziran'da, Topdağı Mahallesi'nde bulunan evde suriye uyruklu Zahra Sinol, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklandı. Ağır yaralı bulunan 22 yaşındaki Zahra, kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayet şüphelisinin yakalanması için Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla özel ekip kuruldu.

POLİS TARIM İŞÇİSİ KILIĞINA GİRDİ

Olayı araştıran özel ekip, yaptıkları çalışmada; genç kızın babası ve kardeşinin ortadan kaybolduğunu belirledi. Polis, cinayetin ardından şüphelilerin mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan, Niğde'ye gittiklerini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, tarım işçisi gibi davranarak Niğde'ye gitti.

KARDEŞ KATİL, BABA AZMETTİRİCİ

Gazete Habertürk'ten Hasan Atmaca'nın haberine göre işçi kılığına giren polis ekipleri, öldürülen Zahra'nın babasının çalıştığı tarlayı tespit etti ve bir süre burada çalıştı. Polis tarlada genç kızı bıçaklayarak öldüren kardeşi Musa Sinol ile cinayetin azmettiricisi olduğu öğrenilen babası Fadıl'ı yakalayarak gözaltına aldı. Niğde'den Şanlıurfa'ya getirilen cinayet şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

(sondakika.com)