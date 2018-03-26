Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları

Giriş Tarihi: 26 Mart 2018 Pazartesi 16:37

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen ve Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın bölge finallerinde önce gençler arası bilgi yarışması yapıldı.

İlk gün 14-17 ve 18-25 yaş grupları arasında düzenlenen bilgi yarışmasında, katılımcılara genel kültür, sayısal mantık, vatandaşlık, anayasa bilgisi, tarih, coğrafya, güncel konular, görsel sanatlar, müzik ve spor kültürü alanlarında 15 soru yöneltildi. Bilgi yarışmasında 14-17 yaşlarda birinci Şanlıurfa, 18-25 yaşlarda ise Siirt birinci oldu.

Kültür ve sanat alanında 4 kategoride yapılan Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis'ten gençlerin katıldığı yarışmalarda bölge finallerinde en fazla puanı alan ekip, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Etkinlikler ve Sosyal Faaliyet Daire Başkanı Halil İbrahim Demir, yaptığı açıklamada, Mardin'de gerçekleştirilen etkinliklerle hoş bir seda bırakmayı arzu ettiklerini söyledi.

Gençlerin bu tür programlarla zamanı etkin ve verimli kullanmalarına destek olmayı ve birlikte hareket etme duygusunu ortaya çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Demir, şöyle dedi:

"Birlikte karar vermenizi önemsiyoruz. Bizim kültürümüzde istişare çok önemlidir. Hatta yanlış bir karar alsanız bile istişarenin içinde rahmet vardır. O anlamda biz bu yarışmayı tek kişi olarak da yapabilirdik ama özellikle üçer kişi olmalarını önemsedik.Güzel bir yarışma olacağına inanıyor ve kardeşlik iklimini burada da oluşturacağımıza inanıyorum."

Etkinliğe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Mardin İl Müdürü Hüseyin Can ve davetliler kaldı.



Bölge finalleri 27 Mart'ta Türk Müziği, 28 Mart'ta şiir okuma ile 29 Mart'taki tiyatro yarışmalarıyla sona erecek.





AA