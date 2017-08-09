Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin ile Bir Araya Geldi

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2017 Çarşamba 07:32

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Erin'e yeni görevinde başarılar dileyen Kaya, çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kaya, belediyelerin çalışmaValilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali larını yerinde değerlendirerek rapor hazırladıklarını, amaçlarını belediyelerin çalışmalarına destek olmak, ihtiyaçlarını belirleyerek gidermek olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise Erol Kaya'ya çalışmalarında başarılar dileyerek, yerel yönetimlerle uyum içerisinde planlı ve programlı çalışmaya büyük önem gösterdiklerini, Şanlıurfa'daki yerel yönetimlerin birlik ve beraberliğinin gelecek açısından ümit verici olduğunu kaydetti.



Kaya'ya, Valilik ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.

(sondakika.com)