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Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin ile Bir Araya Geldi

AK Partili belediyelerin çalışmalarını değerlendirmek üzere Şanlıurfa’ya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2017 Çarşamba 07:32
Genel Başkan Yardımcısı Kaya Vali Erin ile Bir Araya Geldi

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Erin'e yeni görevinde başarılar dileyen Kaya, çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kaya, belediyelerin çalışmaValilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali larını yerinde değerlendirerek rapor hazırladıklarını, amaçlarını belediyelerin çalışmalarına destek olmak, ihtiyaçlarını belirleyerek gidermek olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise  Erol Kaya'ya çalışmalarında başarılar dileyerek, yerel yönetimlerle uyum içerisinde planlı ve programlı çalışmaya büyük önem gösterdiklerini,  Şanlıurfa'daki yerel yönetimlerin birlik ve beraberliğinin gelecek açısından ümit verici olduğunu kaydetti.

Kaya'ya, Valilik ziyaretinde  AK Parti İl Başkanı  Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.

 

(sondakika.com)

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