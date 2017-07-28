Genel Kurmay'dan Urfa'ya Kritik Ziyaret

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 00:20

Akar, Şanlıurfa'da ki temasları kapsamında ilk olarak 20.zırhlı Tugay komutanlığına geçerek Tugay komutanı Tuğ. General İsmail Hakkı Köseali'den bilgi aldığı öğrenildi.



Bir dizi inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti. Vali Erin ve Vali Yardımcıları Ufuk Akıl, Fatih Çelikkaya ve Ali Yılmaz tarafından karşılanan Genel Kurmay Başkanı Hulisi Akar'a ,Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, Tuğgeneral İdris Acartürk, Şanlıurfa 20’nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali de eşlik etti. Valilikte ki ziyarette Orgeneral Akar Valilik Şeref Defterini imzaladı ve ardından heyet hep birlikte Valilik makamına geçti.



Vali Erin ile bir süre görüşen Orgeneral Akar, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Valilik binasından ayrıldı.



(urfastar.com)