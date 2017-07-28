Ana Sayfa Türkiye Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa'da

Sınırda inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 17:05
Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa'da

Sınırda inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere  Şanlıurfa'ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Hulusi Akar, Vali  Abdullah Erin'i ziyaret etti. Vali Erin tarafından kapıda karşılanan Akar, şeref defterini imzaladı. Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Salih Zeki Çolak, 2'nci  Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, Tuğgeneral İdris Acartürk,  Şanlıurfa 20'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali de eşlik etti.Vali Erin ile bir süre görüşen Orgeneral Akar, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte valilikten ayrıldı.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık