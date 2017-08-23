Gerçeğin Peşinde' Programına Damga Vuran Olay: Kocam, Ablamla Kaçtı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 06:05

Serap Paköz'ün sunumuyla hafta içi her gün TV8'de ekranlara gelen 'Gerçeğin Peşinde' programına, ablası eşiyle kaçan Sinem Zengin'in hikayesi damgasını vurdu.

"ABLASI, KOCASIYLA KAÇMIŞ"

'Gerçeğin Peşinde' programının sunucusu Serap Paköz, "Buraya Sinem, geldi. Ablası, kocasıyla kaçmış. Kaçarken de 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı yanlarında götürmüşler. Sinem, oğlunu arıyor" sözleriyle, Sinem Zengin'in iddialarını anlattı.

"OĞLUMUN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Sinem Hanım, "Onları görmek, seslerini duymak istemiyorum. Bana oğlum Mustafa'yı getirsinler. Boşanma davamız devam ediyor. 1 yıl içinde beni 1 defa aradı. '2 çocuğunda vekâletini bana vereceksin yoksa seni süründürürüm' dedi. Oğlumun hayatından edişe ediyorum" ifadelerini kullandı.



"EVLİ ÇİFT ROLÜ OYNUYORLAR"

Serap Paköz, Sinem ile ablasının birbirlerine çok benzediğini vurguladı. Sinem Zengin; "Ablam giderken, benim eşyalarımın içinden evlilik cüzdanını da almış. Evli bir çift rolü oynuyorlar, ablam bana çok benziyor" şeklinde konuştu.

(heberler.com)