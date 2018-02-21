Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 19:21

Cumhuriyet İlkokulu salonunda düzenlenen etkinliğe, eğitimci-yazar Behçet Gülenay katıldı.

Gülenay, okullarda öğrencilere kitabın ve kitap okumanın önemi konusunda söyleşi yapacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, burada yaptığı konuşmada, Gülenay'ın öğretmenlik ile birlikte şiir, öykü ve roman yazdığını söyledi.

Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Badur'un Gülenay'a plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA