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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Viranşehir İlçe Teşkilatını ziyaret ederek,hedeflerinin 2019 seçimleri ve 2023 olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 13:11
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Açıklaması

Bayram dolaysıyla  Şanlıurfa'ya gelen ve ilçe ilçe gezerek çeşitli temaslarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr  Ahmet Eşref Fakıbaba,  AK Partiilçe binasına gelerek partililerle bayramlaştı. Yoğun programı dolaysıyla akşam saatlerinde teşkilat binasına gelen Bakan Fakıbaba, tüm  Viranşehir halkının bayramını kutladı. Partililere hitaben kısa bir konuşma yapan Bakan Fakıbaba, "Beş gün önce  Şanlıurfa'ya uçakla geldim. Şimdide buradan uçakla  Ankara'ya döneceğim. Çok yoğun bir mesaimiz oldu. Görevimiz çok ağır. Çok çalışmamız gerekiyor. Önceki Bakanımız  Faruk Çelik'e verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı biz devraldık. Sizden dua ve destek bekliyorum. Ben başarısız olursam  Viranşehir başarısız olur.  Şanlıurfa başarısız olur.  Türkiye başarısız olur. Başarılı olmak için kendimizi adamışız. Hedefimiz 2019 seçimleri ve 2023 hedefleridir. Yalnız söylemek, konuşmakla olmaz. Çok çalışacağız, durmadan çalışacağız. Halkın hizmetkarı olacağız ve bunanla gurur duyacağız.  Viranşehir,  Hilvan ve  Siverek sulama projesi bizim için çok önemli. Önümüzdeki günlerde İlgili bakan, Başbakan ve  Cumhurbaşkanı ile toplantı yapacağız.  Ahmet Eşref Fakıbaba toprağı su ile buluşturacak. Ben bunu yaptığımda siz  Ahmet Eşref Fakıbaba ile gurur duyacaksınız" dedi.

 

(sondakika.com)

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