Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Açıklaması

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 13:11

Bayram dolaysıyla Şanlıurfa'ya gelen ve ilçe ilçe gezerek çeşitli temaslarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Partiilçe binasına gelerek partililerle bayramlaştı. Yoğun programı dolaysıyla akşam saatlerinde teşkilat binasına gelen Bakan Fakıbaba, tüm Viranşehir halkının bayramını kutladı. Partililere hitaben kısa bir konuşma yapan Bakan Fakıbaba, "Beş gün önce Şanlıurfa'ya uçakla geldim. Şimdide buradan uçakla Ankara'ya döneceğim. Çok yoğun bir mesaimiz oldu. Görevimiz çok ağır. Çok çalışmamız gerekiyor. Önceki Bakanımız Faruk Çelik'e verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı biz devraldık. Sizden dua ve destek bekliyorum. Ben başarısız olursam Viranşehir başarısız olur. Şanlıurfa başarısız olur. Türkiye başarısız olur. Başarılı olmak için kendimizi adamışız. Hedefimiz 2019 seçimleri ve 2023 hedefleridir. Yalnız söylemek, konuşmakla olmaz. Çok çalışacağız, durmadan çalışacağız. Halkın hizmetkarı olacağız ve bunanla gurur duyacağız. Viranşehir, Hilvan ve Siverek sulama projesi bizim için çok önemli. Önümüzdeki günlerde İlgili bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile toplantı yapacağız. Ahmet Eşref Fakıbaba toprağı su ile buluşturacak. Ben bunu yaptığımda siz Ahmet Eşref Fakıbaba ile gurur duyacaksınız" dedi.

(sondakika.com)