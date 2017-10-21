Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:24

Merkez Eyyübiye ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret eden Fakıbaba, çocukların ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Bakan Bakıbaba, Kur'an-ı Kerim okunmasının dua etti ve çocukların dedesi Ali Tekdağ ile bir süre sohbet ederek, acısını paylaştı.



Devlet olarak her zaman ailenin yanında olacaklarını aktaran Fakıbaba, vatandaşlarla da sohbet etti.



Fakıbaba, taziye ziyareti dönüşünde güzergahtaki Yenibaşak Mahallesi'nde ellerinde "Yol istiyoruz" yazılı kağıtlar bulunan çocuklarla ilgilenerek, "Haklısınız, başkanımıza ileteceğim, bu yol sorununu çözeceğiz." dedi.



Fakıbaba, beraberindeki Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çocuklar ve aileleriyle fotoğraf çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.



Kent merkezine dönüşünde, Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan Fakıbaba, vatandaşların sorunlarını dinledi.

(sondakika.com)