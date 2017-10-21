Ana Sayfa Urfa Haberleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da tarladaki pamuk yığınları arasında ölü bulunan ikisi kardeş 3 çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:24
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Merkez Eyyübiye ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret eden Fakıbaba, çocukların ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Bakıbaba, Kur'an-ı Kerim okunmasının dua etti ve çocukların dedesi Ali Tekdağ ile bir süre sohbet ederek, acısını paylaştı.

Devlet olarak her zaman ailenin yanında olacaklarını aktaran Fakıbaba, vatandaşlarla da sohbet etti.

Fakıbaba, taziye ziyareti dönüşünde güzergahtaki Yenibaşak Mahallesi'nde ellerinde "Yol istiyoruz" yazılı kağıtlar bulunan çocuklarla ilgilenerek, "Haklısınız, başkanımıza ileteceğim, bu yol sorununu çözeceğiz." dedi.

Fakıbaba, beraberindeki  Şanlıurfa Valisi  Abdullah Erin ve  AK Parti İl Başkanı  Zeynel Abidin Beyazgül ile çocuklar ve aileleriyle fotoğraf çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Kent merkezine dönüşünde, Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan Fakıbaba, vatandaşların sorunlarını dinledi.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık