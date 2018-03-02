Gitti Gidiyor

Giriş Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma 09:33

E-ticaret platformu GittiGidiyor'un gerçekleştirdiği "Teknolojinin Yıldızları 2017" anketinde, oyların yüzde 49'unu alan iPhone X, "Yılın Ürünü" seçilirken, "Yılın Dijital Yayın Platformu" Netflix oldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, sosyal anket platformu Poltio iş birliğiyle hayata geçirdiği "Teknolojinin Yıldızları 2017" oylamasının sonuçlarını belli oldu.

2017’nin yıldız teknoloji ürünleri, GittiGidiyor Blog Teknoloji Editörü Erdal Kaplanseren liderliğinde oluşturulan jüri tarafından hazırlanan sorular ışığında halkın oylarıyla belirlendi.

Bir ay süren ve 23 Şubat’ta sona eren oylamada 207 bin 904 oy kullanılarak, 14 kategoride 2017 yılına damgasını vuran teknolojik ürünler seçildi.

GittiGidiyor’un gelenekselleşen "Teknolojinin Yıldızları" oylaması, yılın dizüstü bilgisayarı, tableti, cep telefonu, hem akıllı hem ekonomik cep telefonu, yenilikçi cep telefonu, televizyonu, giyilebilir teknoloji ürünü, kulaklığı, dijital yayın platformu, PC oyunu, konsol oyunu, teknoloji markası ve yılın ürünü olmak üzere toplamda 14 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Ankette yılın dizüstü bilgisayarı, oyların yüzde 53'ünü alarak Apple MacBook (12 inç) seçilirken, yılın tableti ise Apple iPad Pro 10.5 seçildi.

Yılın cep telefonu Apple iPhone 8, yılın hem akıllı hem ekonomik cep telefonu Samsung J7 Prime, yılın yenilikçi cep telefonu ise Apple iPhone X oldu.

Yılın televizyonu, Samsung SUHD Kavisli TV olurken, yılın giyilebilir teknoloji ürünü Apple Watch Serie 3, yılın kulaklığı Sony WH-1000XM2 seçildi.

Yılın dijital yayın platformu Netflix seçilirken, yılın ürünü ise oyların yüzde 49'unu alan Apple iPhone X oldu.

AA