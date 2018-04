Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu tamamlandı

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:02

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün de katkılarıyla düzenlenen 7. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu, büyük bir coşkuyla tamamlandı. 5 kilometrede 350, 11 kilometrede 238 ve 21 kilometrede ise 112 olmak üzere toplamda 700 sporcunun katılım gösterdiği koşuda renkli görüntüler yaşandı. Yarışmanın startını vererek tüm sporculara başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yol boyunca sporculara eşlik ederek destek verdi. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği koşuda sporculara alkışları ile destek veren Şanlıurfalılar da etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Dereceye giren sporcular ödüllendirildi



Tüm sporculara günün anısına madalya hediye edilen koşuda dereceye girenlere ödülleri verildi. Koşuda 5 kilometre parkurunda erkeklerde 1. Halil Tekin 2. İ. Halil Kandam ve 3. Mustafa Heşe olurken kadınlarda ise 1. Emine Nur Orhan 2. Zehra Akdağ ve 3. Zeynep Güleli oldu. 11 kilometrelik parkurda ise erkeklerde 1. Alper Demir 2. Sezgin Ataç 3. Argaçho Asefe Tola olurken kadınlarda 1. Fatma Demir 2. Bahar Atalay ve 3. Demet Dinç oldu. 7. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusu’nun en uzun parkuru olan 21 kilometrelik koşuda ise erkeklerde 1. Fetene Alemu Regasa 2. Boaz Kipto ve 3. Saffet Elkatmış olurken, kadınlarda 1. Büşra Nur Koku 2. Sebahat Akpınar ve 3. Yayla Kılıç oldu.



Nihat Çiftçi: “Hedefimizi daha da yükseltmemiz gerekiyor”



Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen ödül töreninde tüm sporcuları kutlayarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Göbeklitepe Kurtuluş Koşusuna önümüzdeki yıllarda daha fazla sporcu katılımını sağlamak istediklerini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşına yönelik yatırımlarına devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkanı Çiftçi, “Göbeklitepe Kurtuluş Koşumuzu önümüzdeki yıl binin üzerine, 10.’sunda ise 5 binin üzerinde sporcu çekerek hedef büyütmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şanlıurfa bir spor şehri ve şampiyonluk şehri olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Spor kardeşliktir, dostluktur, disiplindir ve iletişimdir. Ne kadar kendimizi disiplinli hale getirirsek, Şanlıurfa’mızın kalkınmışlığına da o derece katkı sunmuş oluruz. Tüm bu duygularla sporcularımıza ve organizasyonda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



Ali Aksu: “Şanlıurfalılar çok şanslı”



Ödül töreninde sporcuları tebrik eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Aksu ise Şanlıurfa’da spora yönelik yatırımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti. Şanlıurfalı gençlerin daha nice başarılarla gündeme geleceğinden emin olduğunu da dile getiren Başkan Yardımcısı Aksu, “Yaptığı şeylerden bahsederken duygulanan bir başkanınız var. Kütüphane, sinema ve sporun her alanında yaptığı bu kadar hizmetlerle Şanlıurfa’nın Nihat Çiftçi gibi bir başkanı olduğu için çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa’mız emin ellerde. Göbeklitepe Kurtuluş Koşusunun da uluslararası anlamda tanınması için bizler de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Tören, sporculara ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.