Göbeklitepe Maratonu Piazza’da Start Alacak

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2017 Çarşamba 12:52

Şanlıurfa’nın en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, uluslararası ‘Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı 500 sporcunun yer alacağı maraton 22 Ekim Pazar günü saat 09.00’da Piazza AVM önünde başlayacak.



Göbeklitepe’nin Önemine Dikkat Çekilecek

Şanlıurfa Piazza AVM’nin de desteğiyle düzenlenen, “Uluslararası 6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu” kapsamında tarihi değiştiren arkeoloji hazinesi olarak anılan Göbeklitepe’nin önemine de vurgu yapılacak. Maraton, keşfi ile insanlık tarihinin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe’nin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak.



Madalya ve Ödül Töreni Piazza AVM’de olacak

Açıldığı günden bu yana Şanlıurfalıların buluşma noktası olan Piazza AVM, ‘Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu’nun da başlangıç ve bitiş noktası olacak. Kulüp ve ferdi lisanslı sporcuların katılacağı yarışmada, koşucular, göğüs numaraları ve çiplerini de 21 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 13.00’dan itibaren Piazza AVM’den alabilecek. Maraton sonunda dereceye giren sporculara sunulacak madalya ve ödüller de Piazza AVM’nin otoparkında düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak.



12 Bin TL’lik Para Ödülü Dereceye Girenlere Dağıtılacak

‘Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu’ sonucunda yarı maratonda ve 10 kilometre koşusunda ilk 3’e giren sporculara toplamda 12 bin TL’lik para ödülü de verilecek.

Yarı maratonun sonunda, büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorisinde 1’inci olan sporcular 1.500’er TL, 2’nci olan sporcular 1.250’şer TL, 3’üncü olan sporcular ise 1.000’er TL ödül kazanacak.

10 kilometre koşusu sonunda ise büyük erkekler ve kadınlar kategorisinde 1’inci olan sporculara 1.000’er TL, 2’inci olan sporculara 750’şer TL, 3’üncü olan sporculara da 500’er TL para ödülü takdim edilecek.