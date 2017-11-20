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Göbeklitepe yolunda kaza 3 yaralı

Şanlıurfa merkezde bulunan tarihi kazı alanı Göbeklitepe yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2017 Pazartesi 08:57
Göbeklitepe yolunda kaza 3 yaralı

Şanlıurfa merkezde bulunan Göbeklitepe kazı alanı yolu üzerinde Örencik Köyü'ne gitmekte olan plakası öğrenilemeyen hususi otomobil sürücüsünün direksiyon hakimeyteini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada isimleri öğrenilemeyen, aynı araçta olduğu bilrdirilen biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan otomobil olay yerine gelen araç kurtarma aracı ile çıkartılarak şehir merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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