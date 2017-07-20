Göbeklitepe'nin Dikili Taşları Takıya Dönüştü

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:06

Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazılar 54 yıldır sürüyor.



Kazılarda ortaya çıkarılan eserler, Şanlıurfalı 36 yaşındaki takı tasarım ustası Nihat Yıldırım da ilham kaynağı oldu. Yörenin önemli simgelerinden biri haline gelen Göbeklitepe'deki "T" biçimli dikili taşlardan esinlenen Yıldırım, kehribar kolyeler yaptı.



Yıldırım, yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır takı tasarlayıp ürettiğini söyledi.



Gümüş ve altın takılar üretmesine rağmen, altın fiyatlarının yükselmesiyle telkari ve kehribara yöneldiğini ifade eden Yıldırım, bu tür takıların ince işçilik ve sabır istediğini anlattı.



Yıldırım, Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlamak için kazılarda ortaya çıkarılan "T" biçimli dikili taşlardan esinlenerek kehribar takıları hazırlamaya başladığını belirterek, herkesten olumlu tepkiler aldığını vurguladı.



Daha çok sipariş üzerine çalıştığını ve yöreye özgü simgelerin takılarını ürettiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Burada 12 bin yıllık geçmişi olan Göbeklitepe var. Son yıllarda iyice tanınmaya başlandı. Ben de bunu Şanlıurfa ile özleştirerek böyle bir figür yapmaya çalıştım ve güzel oldu. Çevreden çok olumlu tepkiler aldım. Yaptığım takıları Şanlıurfa Müzesi'ndeki standda sergiliyorum. İnşallah Göbeklitepe figürlü kolyeleri de orada yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacağız. Amacımız kentimizi tanıtmak ve müşterilerimizi memnun etmek."

(sondakika.com)